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Гутерриш: ООН окажет донорскую поддержку Турции и Сирии

Гутерриш: ООН окажет донорскую поддержку Турции и Сирии ООН запустит на следующей неделе инициативу о донорской поддержке Сирии - срочный призыв для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.
В регионе
9 февраля 2023 г. 19:43
Гутерриш: ООН окажет донорскую поддержку Турции и Сирии

ООН запустит на следующей неделе инициативу о донорской поддержке Сирии - срочный призыв для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По словам генсекретаря, из фонда ООН по чрезвычайному реагированию выделено 25 млн долларов. "В начале следующей недели мы запустим срочный призыв к донорской поддержке тех, кто пострадал в результате землетрясения в Сирии, - отметил Гутерриш. - Агентства ООН наряду с международными и национальными НПО работают в вопросе реагирования касательно Сирии - занимаются оценкой ее первоначальных потребностей в финансировании на ближайшие три месяца. Эти средства будут использованы гуманитарным сообществом для критически важной помощи".

Административный глава мирового сообщества заявил, что ООН также готова оказать помощь Турции любым возможным способом.

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