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Гутерриш: Настало время сплотиться во имя народов Турции и Сирии

Гутерриш: Настало время сплотиться во имя народов Турции и Сирии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости сплотиться во имя народов Турции и Сирии.
В регионе
10 февраля 2023 г. 09:05
Гутерриш: Настало время сплотиться во имя народов Турции и Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости сплотиться во имя народов Турции и Сирии.

Как передает Report, об этом глава всемирной организации написал в своем Twitter.

"Я много раз бывал в Турции и Сирии. Я никогда не забуду солидарность людей, открывших свои дома и сердца миллионам внутренне перемещенных лиц. Теперь эти дома разрушены, и эти сердца разбиты. Настало время сплотиться во имя народов Турции и Сирии", - отметил Гутерриш.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 674 человека, еще 72 879 - получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.

После разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше по меньшей мере 3 162 человека погибли, еще свыше 2 200 получили ранения в Сирии.

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Версия на английском языке UN Secretary-General: ‘It’s time to stand up for the people of Turkiye and Syria’ 
Версия на азербайджанском языке BMT baş katibi: “Türkiyə və Suriya xalqları üçün ayağa qalxmaq vaxtıdır”

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