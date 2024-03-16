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Гутерриш направил Эрдогану, Путину и Зеленскому письма по судоходству в Черном море

Гутерриш направил Эрдогану, Путину и Зеленскому письма по судоходству в Черном море Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в феврале направил письма президентам России, Турции и Украины Владимиру Путину, Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Зеленскому с предложениями по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.
В регионе
16 марта 2024 г. 04:12
Гутерриш направил Эрдогану, Путину и Зеленскому письма по судоходству в Черном море

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президентам России, Турции и Украины Владимиру Путину, Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Зеленскому с предложениями по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы продолжаем наши обсуждения со всеми сторонами для сохранения открытой торговли, потока продовольствия и безопасности судоходства. В связи с этим в феврале генеральный секретарь направил письма президентам Российской Федерации, Турции и Украины", - сказал Дюжаррик. Он отметил, что в письмах Гутерриш указал, что "свобода гражданской навигации остается всеобъемлющей темой продолжающихся усилий ООН" в этом направлении и что "продовольственные и торговые маршруты должны быть безопасными, устойчивыми и предсказуемыми".

Дюжаррик подчеркнул, что с учетом уроков черноморской зерновой инициативы "ООН продолжает активное взаимодействие с Турцией, Российской Федерацией, Украиной и другими соответствующими сторонами с целью дальнейшего снижения рисков коммерческого судоходства в Черном море".

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Версия на азербайджанском языке Quterreş Ərdoğan, Zelenski və Putinə məktublar göndərib

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