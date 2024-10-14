Гусейн Юсифов: Грузию пытаются принудить к открытию второго фронта против России

Некоторые западные страны и США пытаются различными способами оказать давление на Грузию, чтобы принудить ее к открытию второго фронта против России.

Некоторые западные страны и США пытаются различными способами оказать давление на Грузию, чтобы принудить ее к открытию второго фронта против России.

Об этом грузинскому бюро Report заявил председатель Конгресса азербайджанцев Грузии Гусейн Юсифов.

Он отметил, что существует множество сил, которые не желают стабильности в Грузии и в регионе в целом.

"Решения и резолюции, принятые Европарламентом, Бундестагом Германии, США, а также санкции вызывают у нас серьезную озабоченность. Европарламент пытается разговаривать с Грузией языком ультиматумов. Это напоминает нам о бывшем СССР", - сказал Юсифов.

Юсифов подчеркнул, что действующая власть стремится к тому, чтобы предстоящие парламентские выборы прошли свободно, демократично и прозрачно. По его словам, свободное и демократическое проведение выборов, а также мир и стабильность в стране очень важны для азербайджанцев, проживающих в Грузии.

"Во времена СССР люди в Кремле решали кто будет избран и как мы будем жить. Мы стали независимыми, потому что не хотели подчиняться чьим-либо указаниям. И сейчас мы не собираемся следовать ни за Западом, ни за Америкой. Они пытаются втянуть нас в войну. Мы знаем, какие ужасные последствия несет за собой война, поэтому должны сделать все возможное, чтобы наша страна не оказалась втянутой в этот конфликт. Мы должны работать над установлением мира и стабильности. Западные санкции не должны никого пугать", - добавил Юсифов.