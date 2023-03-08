Абдуллахиан: Мы готовы к трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана

"Мы готовы к организации трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана"

"Мы готовы к организации трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана"

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

По его словам, Иран готов стать посредником между Сирией и Турцией: “Сирия и Турция - два важных государства региона. Иран также готов присоединиться к четырехстороннему формату, в котором участвуют Сирия, Турция и Россия. Проект платформы шести в регионе представляет интерес как для Турции, так и для Ирана”.