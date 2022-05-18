Гурбангулы Бердымухамедову вручили национальные награды и ордена

Председателю верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову вручили «Золотой орден почетных аксаккалов», орден «Во имя мира на земле» («Sülh naminə») и орден «Ulutürk ordeni» за заслуги в развитии науки, культуры, дружбы и сотрудничест

Председателю верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову вручили «Золотой орден почетных аксаккалов», орден «Во имя мира на земле» («Sülh naminə») и орден «Ulutürk ordeni» за заслуги в развитии науки, культуры, дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщает Report, награды были вручены в ходе прошедшего в столице Туркменистана городе Ашхабад первого Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России председателем совета старейшин Азербайджана Эльдаром Гулиевым и учредителем и главным редактором международного журнала «Мир Азербайджана», руководителем национального фонда «Деде Горгуд» Эльдаром Исмаиловым.

Межпарламентский форум стран Центральной Азии и России начался со вступительной речи Председателя верхней палаты парламента Туркменистана Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе вручения наград Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил туркмено-азербайджанские отношения:

"Азербайджан не просто наш добрый сосед на Каспийском море. Мы два народа, которых объединяют исторические узы, общность культур, традиции, базовые ценности. Мы бережно храним это достояние, мы его приумножаем и сегодня Туркменистан и Азербайджанская Республика развивают сотрудничество по всему спектру двусторонних отношений. И мы осуществляем плодотворное экономическое и торговое партнерство. Мы очень глубоко признательны и ценим тот факт, что Азербайджан поддерживает и выступает соавтором, инициированных Туркменистаном резолюций Генассамблеи ООН.

Для нас это братская страна, братский народ и мы будем неуклонно последовательно укреплять наши связи. И пользуясь случаем я бы хотел отдельно выразить искреннюю признательность моему другу, брату уважаемому Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за его постоянную и пристальную заботу и внимание к развитию отношений с нашей страной Туркменистаном. И тот его огромный личный вклад, я бы сказал, в наш этот общий процесс.

Хотел бы передать и Ему и всему народу братского Азербайджана только лишь мира, благополучия и процветания!".

В своей речи председатель совета старейшин Азербайджана Эльдар Гулиев выразил благодарность за оказанную ему возможность посетить братский Туркменистан и поздравил туркменский народ с успешным проведением демократических президентских выборов на высоком уровне, которые состоялись недавно в Туркменистане.

"Вы являетесь большим другом Азербайджана, важным государственным деятелем, политическим деятелем не только Туркменистана, но и всего тюркского мира, а также постсоветского пространства в целом. Дружба между Туркменистаном и Азербайджаном основана на многовековом братском отношении между нашими народами, которые имеют большие корни, схожие истории, что сыграло немалую роль в нынешнем отношении двух лидеров.

Творческая деятельность как зеркало отражает внутренний мир ее автора. Ваша высокоидейная книга "Духовный мир туркмен" является весьма показательной жизненной школой для каждой туркменской семьи. Чрезвычайно уважаемое и читаемое произведение направляет молодежь в русло уважения национальной и духовной ценности, привязанности к родине и земле, призывающей к правильному налаживанию семейных отношений, семейных ценностей и знакомит читателя с благородными традициями туркменского народа, обогащает их нравственными и глубокими философскими мыслями, которые Вы отметили в своих монографиях. Хочу особо подчеркнуть, как в своем научном труде Вы метко отмечаете "Образование – свет, ярко освещенный путь в науке". Вы, как опытный педагог, аксаккал, особо подчеркиваете чрезвычайное значение образования как источник всех благ" - сказал Эльдар Гулиев.

"Господин Гурбангулы Бердымухамедов всеми своими делами показал значимость туркменского народа и его идеи. От имени высшего совета нашего фонда, от имени руководства нашего журнала, я бы хотел наградить Вас двумя наградами "Во имя мира на земле" ("Sülh naminə") и орденом "Ulutürk ordeni". Это первая и самая важная награда нашего фонда. За присуждение награды Вам проголосовали миллионы наших читателей, исходя из чего мы решили, что первый номер этого ордена мы должны присудить уважаемому Гурбангулы Бердымухамедову. Разрешите мне выполнить эту святую просьбу наших читателей" – сказал Эльдар Исмаилов.

Как сообщили редакции Report в посольстве Туркменистана в Азербайджане и учредитель и главный редактор международного журнала «Мир Азербайджана», руководитель национального фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмаилов одним из инициаторов этого события был ныне покойный Яшули Вахдат Султан-заде.