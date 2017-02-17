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    Гурбангулы Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана

    Положив правую руку на Конституцию, глава государства произнёс слова президентской присяги

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Избранный президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принёс присягу на торжественной церемонии инаугурации, проходящей во Дворце Рухыет в Ашхабаде, сообщает Report cо ссылкой на  государственное информагентство страны.

    Положив правую руку на Конституцию Туркменистана, глава государства произнёс слова президентской присяги.

    После этого новоизбранному главе государства было вручено удостоверение президента.

    Г. Бердымухамедов также отдал дань уважения государственному флагу Туркменистана.

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