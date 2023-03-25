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Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ

Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генеральным секретарем Содружества независимых государств Сергеем Лебедевым, в ходе которой были обсуждены вопросы многостороннего партнерства.
В регионе
25 марта 2023 г. 00:07
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генеральным секретарем Содружества независимых государств Сергеем Лебедевым, в ходе которой были обсуждены вопросы многостороннего партнерства.

Как передает Report, в ходе беседы генсек СНГ отметил высокий уровень подготовки Туркменистана к предстоящим выборам в парламент страны, добавив, что все этапы избирательной кампании проходят в открытой и конструктивной обстановке.

В свою очередь, председатель Халк Маслахаты назвал сотрудничество с СНГ одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса страны. Туркменистан вносит свой вклад в укрепление позиций Содружества на международной арене.

Другой темой обсуждений стал вопрос дальнейшего укрепления сотрудничества. В данном контексте выражалась уверенность в том, что обновленный туркменский парламент продолжит активно взаимодействовать с организацией.

Также стороны не оставили без внимания реализацию партнерства в сфере энергетики, транспорта, культуры и передовых технологий.

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