О нас

Гурбангулы Бердымухамедов посетит Россию в октябре

Гурбангулы Бердымухамедов посетит Россию в октябре Председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в октябре приедет с визитом в Россию по приглашению своей коллеги - спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
В регионе
15 сентября 2022 г. 13:35
Гурбангулы Бердымухамедов посетит Россию в октябре
Гурбангулы Бердымухамедов

Председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в октябре приедет с визитом в Россию по приглашению своей коллеги - спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде.

"В октябре текущего года состоится визит председателя верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова в Российскую Федерацию по приглашению спикера Совета Федерации", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Приморье ввели режим ЧС федерального уровня из-за тайфуна
В Приморье ввели режим ЧС федерального уровня из-за тайфуна
15 сентября 2022 г. 13:28
Президент Турции отбыл на саммит ШОС в Самарканд
Президент Турции отбыл на саммит ШОС в Самарканд
15 сентября 2022 г. 12:03
ОДКБ не планирует использовать силы блока на азербайджано-армянской границе
ОДКБ не планирует использовать силы блока на азербайджано-армянской границе
15 сентября 2022 г. 11:55
Иран вошел в состав ШОС
Иран вошел в состав ШОС
15 сентября 2022 г. 11:21
Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев
Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев
15 сентября 2022 г. 10:50
Полиция Еревана оцепила здание парламента в ожидании возобновления митинга
Полиция Еревана оцепила здание парламента в ожидании возобновления митинга
15 сентября 2022 г. 10:29
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 53,85 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 53,85 тыс. человек
15 сентября 2022 г. 10:04
Си Цзиньпин и Садыр Жапаров провели переговоры на полях саммита ШОС
Си Цзиньпин и Садыр Жапаров провели переговоры на полях саммита ШОС
15 сентября 2022 г. 09:33
Ни один из депутатов правящей партии Армении не пришел в парламент
Ни один из депутатов правящей партии Армении не пришел в парламент
15 сентября 2022 г. 08:50
Пашинян призналcя, что не знал о проблеме касок и бронежилетов
Пашинян призналcя, что не знал о проблеме касок и бронежилетов
15 сентября 2022 г. 04:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi