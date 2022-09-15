Гурбангулы Бердымухамедов посетит Россию в октябре

Председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в октябре приедет с визитом в Россию по приглашению своей коллеги - спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в октябре приедет с визитом в Россию по приглашению своей коллеги - спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде.

"В октябре текущего года состоится визит председателя верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова в Российскую Федерацию по приглашению спикера Совета Федерации", - сказал он.