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    Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом Туркменистана

    Действующий глава Туркменистана набрал 97,69% голосов избирателей

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Действующий глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом республики на третий срок, он набрал 97,69% голосов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил  председатель ЦИК страны.

    Ранее Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане сообщила, что итоговая явка на выборах президента страны, которые прошли 12 февраля, составила 97,27% избирателей.

    На пост президента, помимо Бердымухамедова, претендовали еще восемь кандидатов.

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