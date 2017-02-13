Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом Туркменистана

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Действующий глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом республики на третий срок, он набрал 97,69% голосов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель ЦИК страны.

Ранее Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане сообщила, что итоговая явка на выборах президента страны, которые прошли 12 февраля, составила 97,27% избирателей.

На пост президента, помимо Бердымухамедова, претендовали еще восемь кандидатов.