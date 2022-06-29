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Гурбангулы Бердымухамедов награжден знаком высшей степени отличия Казахстана

Гурбангулы Бердымухамедов награжден знаком высшей степени отличия Казахстана Председатель верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов награжден орденом Золотого орла – знаком высшей степени отличия Республики Казахстан.
В регионе
29 июня 2022 г. 15:50
Гурбангулы Бердымухамедов награжден знаком высшей степени отличия Казахстана

Председатель верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов награжден орденом Золотого орла – знаком высшей степени отличия Республики Казахстан.

Как передает Report, награду вручил президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев, прибывший в Ашхабад для участия в VI саммите глав прикаспийских государств.

На встрече глава Казахстана поздравил председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана с днем рождения и отметил, что под его руководством Туркменистан добился значимых успехов в социально-экономической сфере.

В ходе беседы было отмечено, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений связи между Казахстаном и Туркменистаном вышли на уровень братства и стратегического партнерства. Собеседники также высоко оценили поступательное развитие двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов.

Орденом Золотого орла (Алтын Қыран) награждаются за исключительные государственные заслуги перед Казахстаном, а кандидатуры для награждения определяются президентом страны.

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