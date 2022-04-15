Гурбангулы Бердымухамедов избран в состав Совета аксакалов ОТГ

Экс-президент Туркменистана, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов избран в состав Совета аксакалов (старейшин) Организации тюркских государств.

Экс-президент Туркменистана, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов избран в состав Совета аксакалов (старейшин) Организации тюркских государств.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в заявлении секретариата организации.

"Секретариат гордится членством Гурбангулы Бердымухамедова в Совете аксакалов и верит, что его мудрость, опыт и знания обогатят потенциал Совета, сыграют важную роль в повышении престижа организации", - говорится в документе.

В Совете выразили уверенность в том, что вклад "Аксакала Туркменистана" Гурбангулы Бердымухамедова станет новым импульсом для углубления сотрудничества Ашхабада с тюркским миром в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Туркменистан получил стран-наблюдателя в Организации тюркских государств в 2021 году по итогам 8-го саммита организации в Стамбуле.