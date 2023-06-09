ГУР: Вооруженные силы Украины зайдут в Крым до конца весны 2023 года

Украинская армия деоккупирует Крым еще в теплое время года.

Украинская армия деоккупирует Крым еще в теплое время года.

Как передает Report, такой прогноз представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов дал в интервью "Украинской правде".

Журналистка попросила собеседника прокомментировать неоднократно сказанные слова начальника ГУР Кирилла Буданова, что "Вооруженные силы Украины зайдут в Крым до конца весны 2023 года", чего не произошло.

"Мы говорим о сценариях, и понятно, что они могут использоваться разные и корректироваться. Это же не ставка в букмекерской конторе и не календарь отрывной на стене. Конечно, коррективы происходят, но общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина, безусловно, вернет Крым, и в данной ситуации слова Буданова точно будут пророческими", – ответил А.Юсов.

Он не стал называть новую дату вероятной деоккупации Крыма, сославшись на то, что идет активная фаза действий украинских сил безопасности и обороны и продолжение оборонной операции.

"Я думаю, сейчас нам неправильно обсуждать конкретные даты, но думаю, будет тепло", - спрогнозировал представитель ГУР.