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ГУР Украины: Уход из Крыма ВС РФ рассматривают как один из реалистических сценариев

ГУР Украины: Уход из Крыма ВС РФ рассматривают как один из реалистических сценариев Российские войска рассматривают вариант отхода с территории Крыма после взрывов на Чонгарских мостах. В частности, военное командование уже вывезли свои семьи и активы с полуострова.
В регионе
23 июня 2023 г. 16:10
ГУР Украины: Уход из Крыма ВС РФ рассматривают как один из реалистических сценариев

Российские войска рассматривают вариант отхода с территории Крыма после взрывов на Чонгарских мостах. В частности, военное командование уже вывезли свои семьи и активы с полуострова.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

"Один из реальных сценариев, который для себя рассматривают оккупанты, это уход из Крыма. Значительная часть оккупационной администрации и командования, понимая это, свои семьи уже вывезла, и активы также вывезла", - отметил он.

Кроме того, по его словам, ряд предприятий в Крыму готовятся к эвакуации и в том числе собирают документы для перевозки на территорию РФ.

"Если посмотреть на траншеи, которые оккупанты обустраивают в Крыму, можно увидеть, что их часть находится далеко от границы с материковой Украиной. Поэтому да, это сценарий, который они для себя рассматривают и понимают его реалистичность", - констатировал Юсов.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna kəşfiyyatı: "Ruslar Krımdan çıxmağa başlayıblar"

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