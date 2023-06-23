ГУР Украины: Уход из Крыма ВС РФ рассматривают как один из реалистических сценариев

Российские войска рассматривают вариант отхода с территории Крыма после взрывов на Чонгарских мостах. В частности, военное командование уже вывезли свои семьи и активы с полуострова.

Российские войска рассматривают вариант отхода с территории Крыма после взрывов на Чонгарских мостах. В частности, военное командование уже вывезли свои семьи и активы с полуострова.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

"Один из реальных сценариев, который для себя рассматривают оккупанты, это уход из Крыма. Значительная часть оккупационной администрации и командования, понимая это, свои семьи уже вывезла, и активы также вывезла", - отметил он.

Кроме того, по его словам, ряд предприятий в Крыму готовятся к эвакуации и в том числе собирают документы для перевозки на территорию РФ.

"Если посмотреть на траншеи, которые оккупанты обустраивают в Крыму, можно увидеть, что их часть находится далеко от границы с материковой Украиной. Поэтому да, это сценарий, который они для себя рассматривают и понимают его реалистичность", - констатировал Юсов.