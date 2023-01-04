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ГУР Украины: У России осталось ракет на 2-3 массированных обстрела

ГУР Украины: У России осталось ракет на 2-3 массированных обстрела В России осталось ракет высокоточного оружия на 2-3 массированных обстрела.
В регионе
4 января 2023 г. 11:35
ГУР Украины: У России осталось ракет на 2-3 массированных обстрела

В России осталось ракет высокоточного оружия на 2-3 массированных обстрела.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Речь идет о Х-101, Х-555 и "Калибрах". Есть еще отдельно "Искандеры", то есть баллистические ракеты, но их мы не берем в расчет. Х-101, Х-555 и "Калибры" - это высокоточные ракеты, которые могут применяться на большую дальность. Потому что, например, эффективный радиус применения в Х-22 - 350 километров. Соответственно, они их применяют, но не слишком много", - отметил Скибицкий.

Он объяснил, когда речь идет о возможности 2-3 ударов, подразумевается, что будет примерно 80 ракет во время атаки, но, может, и больше.

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Версия на английском языке Ukrainian intelligence: Russia has missiles left for 2 or 3 massive attacks
Версия на азербайджанском языке Ukrayna kəşfiyyatı: “Rusiyanın cəmi 2-3 kütləvi hücum üçün raketi qalıb”

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