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ГУР Украины: У РФ есть план на 120 дней войны, но его приходится корректировать

ГУР Украины: У РФ есть план на 120 дней войны, но его приходится корректировать Российская Федерация имеет план на 120 дней войны против Украины. Но из-за неудач его приходится каждый месяц корректировать.
В регионе
11 июня 2022 г. 19:47
ГУР Украины: У РФ есть план на 120 дней войны, но его приходится корректировать

Российская Федерация имеет план на 120 дней войны против Украины. Но из-за неудач его приходится каждый месяц корректировать.

Как передает Report, об этом говорится в Telegram Главного управления разведки Минобороны.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, провал плана по захвату Киева, Харькова и Одессы вынудил врага сосредоточиться на востоке Украины. На сегодня российская сторона разместила на украинской территории 103 батальонно-тактические группы, еще около 40 находятся в резерве.

При этом в связи с военными неудачами Генеральный штаб РФ каждые 30 дней корректирует план вторжения.

"У нас есть подтвержденная информация, что россияне имеют план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того на сколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины. Однако цели так называемой «специальной военной операции», о которой президент России Путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь", - добавил Скибицкий.

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