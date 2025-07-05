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ГУР Украины: Москва на фоне обострения с Баку наращивает военное присутствие в Армении

ГУР Украины: Москва на фоне обострения с Баку наращивает военное присутствие в Армении Кремль ускорил комплектование своей военной базы в армянском Гюмри с целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа.
В регионе
5 июля 2025 г. 19:25
ГУР Украины: Москва на фоне обострения с Баку наращивает военное присутствие в Армении

Кремль ускорил комплектование своей военной базы в армянском Гюмри с целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом говорится в Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Личный состав набирают среди военнослужащих ВС РФ, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму. Кроме того, россия активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа - в частности, в Северной Осетии и Адыгее", - говорится в заметке ГУР.

По словам представителя силового ведомства Андрея Юсова, развертывание российских войск в Армении - это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности.

"Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее", - сказал он.

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