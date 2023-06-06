ГУР Украины: Каховская ГЭС подорвана ВС РФ дистанционно

ВС России дистанционно подорвали Каховскую ГЭС.

ВС России дистанционно подорвали Каховскую ГЭС.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Есть факты перемещения взрывчатых веществ, соответствующей техники для осуществления контролируемого дистанционного взрыва. Такие факты и доказательства, безусловно, имеются", - сказал он, отметив, что точные оценки мощности взрывчатки будут даны позже.

Между тем, как сообщает УНИАН, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила о том, что утверждения российской стороны о том, что ЧП произошло в результате ракетного удара ВСУ, не соответствует действительности.

"Абсолютно, это не ракетный удар. Это видно даже по характеру повреждений, внешнему виду самой дамбы. Видно, что подрыв произошел изнутри", - заявила она.