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ГУР Украины: Каховская ГЭС подорвана ВС РФ дистанционно

ГУР Украины: Каховская ГЭС подорвана ВС РФ дистанционно ВС России дистанционно подорвали Каховскую ГЭС.
В регионе
6 июня 2023 г. 12:43
ГУР Украины: Каховская ГЭС подорвана ВС РФ дистанционно

ВС России дистанционно подорвали Каховскую ГЭС.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Есть факты перемещения взрывчатых веществ, соответствующей техники для осуществления контролируемого дистанционного взрыва. Такие факты и доказательства, безусловно, имеются", - сказал он, отметив, что точные оценки мощности взрывчатки будут даны позже.

Между тем, как сообщает УНИАН, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила о том, что утверждения российской стороны о том, что ЧП произошло в результате ракетного удара ВСУ, не соответствует действительности.

"Абсолютно, это не ракетный удар. Это видно даже по характеру повреждений, внешнему виду самой дамбы. Видно, что подрыв произошел изнутри", - заявила она.

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Версия на английском языке Ukraine intelligence: Russian troops blew up Kakhovka HPP remotely

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