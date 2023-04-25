ГУР Украины эвакуировал из Судана 138 человек, в том числе иностранцев

При содействии Главного управления разведки (ГУР) Украины из Судана эвакуированы 138 человек. Из них 87 граждан Украины, более 50 граждан Грузии и Перу.

При содействии Главного управления разведки (ГУР) Украины из Судана эвакуированы 138 человек. Из них 87 граждан Украины, более 50 граждан Грузии и Перу.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в ГУР.

"В условиях непрерывных боев, несоблюдения "режима тишины", отсутствия еды, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов - пилотов, техников и членов их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу. В общей сложности спасены 138 граждан, среди них 35 женщин и 12 детей", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что согласно последним данным, число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (спецназа) в Судане, увеличилось до 420, ранения получили 3,7 тыс. человек.