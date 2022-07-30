Губернатор Восточного Азербайджана призвал Армению не загрязнять реку Араз

"Мы ожидаем, что Армения примет существенные меры для контроля ситуации с загрязнением, вызванной сбросом промышленных отходов в реку Араз".

"Мы ожидаем от Армении принятия серьезных мер для контроля ситуации с загрязнением, вызванным сбросом промышленных отходов в реку Араз".

Как сообщает Report со ссылкой на "eghtesadnews", об этом заявил губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Абидин Хоррам на встрече с послом Армении в Иране Арсеном Авакяном в Тебризе.

Посол Арсен Авакян пригласил губернатора Восточного Азербайджана Абидина Хоррама и местных бизнесменов в Западную Зангезурскую область Армении и призвал к укреплению торгово-экономических отношений.

Посол заявил, что река Араз имеет особое значение не только для Ирана, но и для Армении: "Один из рудников в Армении был закрыт с целью устранения экологических проблем и принятия необходимых мер".

Посол также попросил создать условия для открытия консульства Еревана в Тебризе.

Отметим, что действующий в Армении Зангезурский медно-молибденовый комбинат на протяжении уже более 30 лет сбрасывает промышленные отходы в реку Охчучай, которая, в свою очередь, впадает в реку Араз. Азербайджан, Турция, Иран, международные экологи требуют от Армении прекратить загрязнение реки. Несмотря на это официальный Ереван продолжает загрязнять реку.