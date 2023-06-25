Губернатор Воронежской области: Подразделения "Вагнер" покидают территорию региона

Подразделения ЧВК "Вагнер" покидают территорию региона в штатном порядке и без эксцессов.

Подразделения ЧВК "Вагнер" покидают территорию региона в штатном порядке и без эксцессов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в соцсетях.

"Заканчивается движение подразделений ЧВК "Вагнер" через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов", - написал он.

Гусев добавил, что местные власти снимут ранее введение ограничения после окончательного разрешения: "Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба", - подчеркнул губернатор.