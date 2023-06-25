О нас

Губернатор Воронежской области: Подразделения "Вагнер" покидают территорию региона

Губернатор Воронежской области: Подразделения "Вагнер" покидают территорию региона Подразделения ЧВК "Вагнер" покидают территорию региона в штатном порядке и без эксцессов.
В регионе
25 июня 2023 г. 12:18
Губернатор Воронежской области: Подразделения Вагнер покидают территорию региона

Подразделения ЧВК "Вагнер" покидают территорию региона в штатном порядке и без эксцессов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в соцсетях.

"Заканчивается движение подразделений ЧВК "Вагнер" через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов", - написал он.

Гусев добавил, что местные власти снимут ранее введение ограничения после окончательного разрешения: "Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба", - подчеркнул губернатор.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Vaqner” bölmələri Voroneji tərk edir
Версия на английском языке Voronezh governor: Wagner forces leaving region

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
ФотоВ Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
18 июня 2023 г. 16:45
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
19 июня 2023 г. 12:13
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi