Губернатор: В Белгородской области вводится режим ЧС регионального уровня

В Белгородской области РФ введен режим чрезвычайной ситуации ЧС регионального уровня.

В Белгородской области РФ введен режим чрезвычайной ситуации ЧС регионального уровня.

Как передает Report , об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он также отметил, что в области планируется объявить режим ЧС федерального уровня.

"Обстановка в Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной из-за постоянных обстрелов и попыток атак со стороны ВСУ.<...> Принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня", - подчеркнул В.Гладков.