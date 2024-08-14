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Губернатор: В Белгородской области вводится режим ЧС регионального уровня

Губернатор: В Белгородской области вводится режим ЧС регионального уровня В Белгородской области РФ введен режим чрезвычайной ситуации ЧС регионального уровня.
В регионе
14 августа 2024 г. 07:21
Губернатор: В Белгородской области вводится режим ЧС регионального уровня

В Белгородской области РФ введен режим чрезвычайной ситуации ЧС регионального уровня.

Как передает Report, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он также отметил, что в области планируется объявить режим ЧС федерального уровня.

"Обстановка в Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной из-за постоянных обстрелов и попыток атак со стороны ВСУ.<...> Принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня", - подчеркнул В.Гладков.

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Версия на английском языке Regional-level emergency declared in borderline Belgorod Region — Russian governor
Версия на азербайджанском языке Belqorod vilayətində regional səviyyəli fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq olunub

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