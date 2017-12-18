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    Губернатор провинции Эль-Кувейт посетит Армению

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Губернатор провинции Эль-Кувейт генерал Сабет Аль Муханна посетит Армению.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Армении в Кувейте Манвел Бадеян.

    В этом контексте достигнута предварительная договоренность об обмене визитами мэра Еревана и губернатора Эль-Кувейта.

    18 декабря посол Армении встретился с губернатором. Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между сторонами. 

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