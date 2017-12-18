Губернатор провинции Эль-Кувейт посетит Армению

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Губернатор провинции Эль-Кувейт генерал Сабет Аль Муханна посетит Армению.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол Армении в Кувейте Манвел Бадеян.

В этом контексте достигнута предварительная договоренность об обмене визитами мэра Еревана и губернатора Эль-Кувейта.

18 декабря посол Армении встретился с губернатором. Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между сторонами.