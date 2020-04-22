Губернатор назвал протесты в Марнеули политической акцией

Губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили встретился с перекрывшими автомобильную дорогу участниками акции протеста, требующими ликвидации карантинного режима в Марнеули.

Как сообщает грузинское бюро Report, он назвал акцию запланированным политическим митингом.

По словам губернатора, для предотвращения распространения коронавируса политические партии не должны организовывать массовые сборы людей: "Мы предотвратили болезнь в Марнеули. Однако, к сожалению, некоторые силы желают ухудшения ситуации в стране".

В ответ на скандированный участниками акции лозунг "Миша, Миша!" в адрес экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Ш.Рехвиашвили сказал "Пускай ждут Мишу еще 50 лет".