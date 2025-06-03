Губернатор Муглы заявил об 11 пострадавших при землетрясении на юго-западе Турции

Губернатор турецкой Муглы Идрис Акбыйык сообщил, что в результате сильного землетрясения на юго-западе страны в провинции пострадали 11 человек.
Как передает
По его словам, все случаи с травмами были связаны с действиями, вызванными паникой: "Есть информация, что как минимум один гражданин в панике бросился со второго этажа".
Губернатор добавил, что на территории провинции разрушений нет.
Отметим, что в ночь на 3 июня на юго-западном побережье Турции в Средиземном море произошло сильное землетрясение.