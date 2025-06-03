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Губернатор Муглы заявил об 11 пострадавших при землетрясении на юго-западе Турции

Губернатор Муглы заявил об 11 пострадавших при землетрясении на юго-западе Турции Губернатор турецкой Муглы Идрис Акбыйык сообщил, что в результате сильного землетрясения на юго-западе страны в провинции пострадали 11 человек.
В регионе
3 июня 2025 г. 04:35
Губернатор Муглы заявил об 11 пострадавших при землетрясении на юго-западе Турции

Губернатор турецкой Муглы Идрис Акбыйык сообщил, что в результате сильного землетрясения на юго-западе страны в провинции пострадали 11 человек.

Как передает Report, об этом чиновник рассказал в эфире телеканала TRT Haber.

По его словам, все случаи с травмами были связаны с действиями, вызванными паникой: "Есть информация, что как минимум один гражданин в панике бросился со второго этажа".

Губернатор добавил, что на территории провинции разрушений нет.

Отметим, что в ночь на 3 июня на юго-западном побережье Турции в Средиземном море произошло сильное землетрясение.

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Версия на азербайджанском языке Muğla valisi: Zəlzələ zamanı 11 nəfər yaralanıb – YENİLƏNİB

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