 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Губернатор Кемеровской области, где произошел пожар в ТЦ, подал в отставку

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области, где произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня", по собственному желанию.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в региональной администрации.

    "Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", — сообщила пресс-служба областной администрации.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi