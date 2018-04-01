Губернатор Кемеровской области, где произошел пожар в ТЦ, подал в отставку

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области, где произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня", по собственному желанию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в региональной администрации.

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", — сообщила пресс-служба областной администрации.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.