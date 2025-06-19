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Губернатор Кахраманмараша: Строительство "Азербайджанского квартала" - символ единства Азербайджана и Турции

Губернатор Кахраманмараша: Строительство "Азербайджанского квартала" - символ единства Азербайджана и Турции 16:03
В регионе
19 июня 2025 г. 16:20
Губернатор Кахраманмараша: Строительство Азербайджанского квартала - символ единства Азербайджана и Турции

Глава Управления жилищного строительства Турции (TOKİ) Мустафа Левент Сунгур выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает корреспондент Report из Турции.

Он отметил, что строительство "Азербайджанского квартала" в городе является показателем единства и братства между Азербайджаном и Турцией.

Губернатор провинции Кахраманмараш Турции Мюкеррем Унлюлер отметил, что солидарность и братство, проявленные Азербайджаном, никогда не будут забыты.

"Сегодня квартиры будут переданы нашим гражданам. Это символ надежды на будущее и силы наших государств", - отметил губернатор.

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Версия на азербайджанском языке Kahramanmaraş valisi: "Azərbaycan" məhəlləsinin inşası dövlətlərimizin gücünün rəmzidir

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