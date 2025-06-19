Губернатор Кахраманмараша: Строительство "Азербайджанского квартала" - символ единства Азербайджана и Турции

Глава Управления жилищного строительства Турции (TOKİ) Мустафа Левент Сунгур выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает корреспондент Report из Турции.
Он отметил, что строительство "Азербайджанского квартала" в городе является показателем единства и братства между Азербайджаном и Турцией.
Губернатор провинции Кахраманмараш Турции Мюкеррем Унлюлер отметил, что солидарность и братство, проявленные Азербайджаном, никогда не будут забыты.
"Сегодня квартиры будут переданы нашим гражданам. Это символ надежды на будущее и силы наших государств", - отметил губернатор.