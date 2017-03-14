Губернатор Антверпена запретил митинг турок

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Губернатор Антверпена Барт Де Вейвер запретил запланированный 17 марта митинг турок в Беркеме — пригороде этого второго по величине города Бельгии, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это представляет угрозу общественному порядку", — заявил глава городской администрации.

Власти Антверпена опасаются столкновений между участниками турецкого митинга и членами крайне правой фламандской партии "Фламандский интерес", которая планировала в тот же день организовать акцию протеста против собрания представителей турецкой диаспоры. Эта акция также была запрещена губернатором Антверпена.

Глава МВД Бельгии Ян Ямбон ранее призвал местные власти принять надлежащие меры для обеспечения безопасности и правопорядка в случае проведения массовых митингов с участием турецкого населения королевства. Мероприятия планировались главным образом в Антверпене и Брюсселе.