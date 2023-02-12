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Guardian: Минимум 18 БПЛА были переданы ВМФ РФ иранской стороной

Guardian: Минимум 18 БПЛА были переданы ВМФ РФ иранской стороной Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию для контрабанды новых типов усовершенствованных боевых БПЛА большой дальности в Россию для дальнейшего применения в конфликте с Украиной.
В регионе
12 февраля 2023 г. 21:54
Guardian: Минимум 18 БПЛА были переданы ВМФ РФ иранской стороной

Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию для контрабанды новых типов усовершенствованных боевых БПЛА большой дальности в Россию для дальнейшего применения в конфликте с Украиной.

Как передает Report, об этом утверждает издание The Guardian со ссылкой на источники в Тегеране.

В публикации отмечается, что после специального визита российских офицеров и технических специалистов в Тегеран в ноябре 2022 года, минимум 18 БПЛА были переданы ВМФ РФ иранской стороной.

Подчеркивается, что среди них были БПЛА Mohajer-6 с дальностью действия порядка 200 км и возможностью нести по две ракеты под каждым крылом, а также 12 беспилотников Shahed 191 и 129.

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