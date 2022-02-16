О нас
Report Georgia
Аудио новости

ГУАМ выразила поддержку территориальной целостности Украины

ГУАМ выразила поддержку территориальной целостности Украины Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) опубликовала заявление в связи с ситуацией в Украине.
В регионе
16 февраля 2022 г. 14:39
ГУАМ выразила поддержку территориальной целостности Украины

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) опубликовала заявление в связи с ситуацией в Украине.

Как сообщает Report, об этом сообщается на странице организации в Twitter.

“Мы занимаем твердую и единую позицию в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы желаем украинскому народу национальной консолидации, единства и мира", - говорится в сообщении.

ГУАМ создана в 1997 году. В настоящее время в организацию входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. С 1999 по 2005 гг. Узбекистан также был членом организации. Название организации сложилось из заглавных букв названий входящих в него стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке GUAM expresses support for Ukraine’s territorial integrity
Версия на азербайджанском языке GUAM: "Ukraynanı dəstəkləmək məsələsində vahid mövqedəyik"

Самое важное

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
15 февраля 2022 г. 19:58
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
15 февраля 2022 г. 14:40
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
Изменены правила аттестации учащихся профшкол в Азербайджане
Изменены правила аттестации учащихся профшкол в Азербайджане
14 февраля 2022 г. 11:05
Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор
Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор
14 февраля 2022 г. 10:52
В Турции официально вступила в силу Шушинская декларация
В Турции официально вступила в силу Шушинская декларация
14 февраля 2022 г. 07:52
Правоохранительные органы провели операцию в Минобороны, есть задержанные
Правоохранительные органы провели операцию в Минобороны, есть задержанные
13 февраля 2022 г. 19:19
Президент и первая леди совершили поездку в Агджабединский район
Президент и первая леди совершили поездку в Агджабединский район
13 февраля 2022 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi