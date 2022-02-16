ГУАМ выразила поддержку территориальной целостности Украины

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) опубликовала заявление в связи с ситуацией в Украине.

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) опубликовала заявление в связи с ситуацией в Украине.

Как сообщает Report, об этом сообщается на странице организации в Twitter.

“Мы занимаем твердую и единую позицию в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы желаем украинскому народу национальной консолидации, единства и мира", - говорится в сообщении.

ГУАМ создана в 1997 году. В настоящее время в организацию входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. С 1999 по 2005 гг. Узбекистан также был членом организации. Название организации сложилось из заглавных букв названий входящих в него стран.