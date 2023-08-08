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ГУАМ выразила поддержку территориальной целостности Грузии

ГУАМ выразила поддержку территориальной целостности Грузии ГУАМ выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
В регионе
8 августа 2023 г. 15:09
ГУАМ выразила поддержку территориальной целостности Грузии

ГУАМ выразила поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев заявил в связи с 15-й годовщиной начала войны России против Грузии.

"Мы вновь заявляем о нашей твердой и непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и нашей приверженности урегулированию конфликта строго в международно признанных границах Грузии. Вместе мы сильнее!",- добавил он.

ГУАМ создана в 1997 году. В нее входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.

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Версия на азербайджанском языке GUAM Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə dəstəyini ifadə edib

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