ГУАМ выразила поддержку территориальной целостности Грузии

ГУАМ выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

ГУАМ выразила поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев заявил в связи с 15-й годовщиной начала войны России против Грузии.

"Мы вновь заявляем о нашей твердой и непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и нашей приверженности урегулированию конфликта строго в международно признанных границах Грузии. Вместе мы сильнее!",- добавил он.

ГУАМ создана в 1997 году. В нее входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.