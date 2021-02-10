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ГУАМ активизирует сотрудничество с Прибалтийскими странами

ГУАМ активизирует сотрудничество с Прибалтийскими странами Грузинская делегация приняла участие в 15-м заседании Бюро Парламентской Ассамблеи (ПА) ГУАМ, которое прошло сегодня в формате видеоконференции.
В регионе
10 февраля 2021 г. 19:26
ГУАМ активизирует сотрудничество с Прибалтийскими странами

Грузинская делегация приняла участие в 15-м заседании Бюро Парламентской Ассамблеи (ПА) ГУАМ, которое прошло сегодня в формате видеоконференции.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе парламента Грузии.

В заседании приняли участие глава грузинской делегации в ПА Георгий Хелашвили, вице-спикер Каха Кучава, депутаты Каха Кахишвили, Давид Матикашвили, Ираклий Заркуа и Леван Мгалоблишвили.

Основной темой обсуждений был нагорно-карабахский конфликт.

Г.Гелашвили рассказал о ситуации на оккупированных территориях Грузии. Он также коснулся вопроса задержания незаконным режимом в Цхинвальском районе гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.

Члены парламента также обсудили дальнейшее углубление экономического сотрудничества и развитие совместных проектов в рамках организации ГУАМ.

Было отмечено, что свободная торговля и потенциал транспортного коридора между странами ГУАМ используется эффективно. В ходе беседы речь шла и об активизации сотрудничества с Прибалтийскими странами в конкретных сферах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGUAM Baltikyanı ölkələrlə əməkdaşlığı fəallaşdıracaq

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