ГУАМ активизирует сотрудничество с Прибалтийскими странами

Грузинская делегация приняла участие в 15-м заседании Бюро Парламентской Ассамблеи (ПА) ГУАМ, которое прошло сегодня в формате видеоконференции.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе парламента Грузии.
В заседании приняли участие глава грузинской делегации в ПА Георгий Хелашвили, вице-спикер Каха Кучава, депутаты Каха Кахишвили, Давид Матикашвили, Ираклий Заркуа и Леван Мгалоблишвили.
Основной темой обсуждений был нагорно-карабахский конфликт.
Г.Гелашвили рассказал о ситуации на оккупированных территориях Грузии. Он также коснулся вопроса задержания незаконным режимом в Цхинвальском районе гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.
Члены парламента также обсудили дальнейшее углубление экономического сотрудничества и развитие совместных проектов в рамках организации ГУАМ.
Было отмечено, что свободная торговля и потенциал транспортного коридора между странами ГУАМ используется эффективно. В ходе беседы речь шла и об активизации сотрудничества с Прибалтийскими странами в конкретных сферах.