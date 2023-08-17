ГУ Нацгвардии: Легендарная бригада "Азов" вновь приступила к выполнению боевых задач

Бригада специального назначения "Азов" уже восстановила свои силы и выполняет боевые задания в Луганской области.

Бригада специального назначения "Азов" уже восстановила свои силы и выполняет боевые задания в Луганской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии полковника Николая Уршаловича.

"Легендарная бригада специального назначения "Азов" приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", - сказал он.

Уршалович добавил, что воины "Азова" надежно удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику сокрушительные потери в живой силе и технике.

Так, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и путепрокладчик "Бат-2" ВС РФ.

При этом, как отметил Уршалович, обе цели были поражены прямым попаданием, что еще раз подтверждает высокий уровень подготовки личного состава этого подразделения.