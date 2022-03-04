ГСЧС: В Житомире в результате обстрела школы эвакуированы 5 человек

В Житомире (Украина) в результате обстрела школы жертв и пострадавших нет, эвакуированы 5 человек.

В Житомире (Украина) в результате обстрела школы жертв и пострадавших нет, эвакуированы 5 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 09:35 поступила информация, что в Житомире в результате обстрела и попадания боеприпаса в здание школы по ул. Малая Бердичевская, произошло разрушение в здании без последующего горения. Предварительно жертв и пострадавших нет. Эвакуированы 5 человек", отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее мэр города Сергей Сухомлин, российские войска в пятницу нанесли ракетный или бомбовый удар по 25-й школе в Житомире. По его словам, фактически половина школы разрушена.