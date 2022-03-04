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ГСЧС: В Житомире в результате обстрела школы эвакуированы 5 человек

ГСЧС: В Житомире в результате обстрела школы эвакуированы 5 человек В Житомире (Украина) в результате обстрела школы жертв и пострадавших нет, эвакуированы 5 человек.
В регионе
4 марта 2022 г. 12:26
ГСЧС: В Житомире в результате обстрела школы эвакуированы 5 человек

В Житомире (Украина) в результате обстрела школы жертв и пострадавших нет, эвакуированы 5 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 09:35 поступила информация, что в Житомире в результате обстрела и попадания боеприпаса в здание школы по ул. Малая Бердичевская, произошло разрушение в здании без последующего горения. Предварительно жертв и пострадавших нет. Эвакуированы 5 человек", отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее мэр города Сергей Сухомлин, российские войска в пятницу нанесли ракетный или бомбовый удар по 25-й школе в Житомире. По его словам, фактически половина школы разрушена.

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Версия на английском языке Five evacuated as shelling ruins school in Ukraine's Zhytomyr

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