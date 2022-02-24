ГСЧС Украины: Захвачены два села и взорвана телебашня в Луцке

В Луганской области российскими войсками захвачены два села и взорвана телебашня в Луцке.

В Луганской области российскими войсками захвачены два села и взорвана телебашня в Луцке.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По информации, захвачены села Городище и Меловое Луганской области.

В Днепропетровской, Хмельницкой и Винницкой областях горят воинские части и склады.

В свою очередь в министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. "Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве, добавив, что гражданскому населению ничего не угрожает.