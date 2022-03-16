О нас
Аудио новости

ГСЧС Украины: С начала боевых действий в Харькове погибли более 500 мирных жителей

ГСЧС Украины: С начала боевых действий в Харькове погибли более 500 мирных жителей В Харькове c начала военных действий в Украине погибли более 500 мирных жителей.
В регионе
16 марта 2022 г. 14:10
ГСЧС Украины: С начала боевых действий в Харькове погибли более 500 мирных жителей

В Харькове c начала военных действий в Украине погибли более 500 мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила Госслужба ЧС (ГСЧС).

"Всего в Харькове погибли более 500 мирных жителей, 88 из них спасателям пришлось доставать из-под завалов. Поисковые работы не прекращаются. Благодаря работе спасателей на месте разрушенных зданий за все время боевых действий удалось спасти 189 человеческих жизней", - говорится в сообщении.

Также горсовет Харькова сообщает, что уже разрушено около 600 зданий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xarkovda hərbi əməliyyatlar dövründə 500-dən çox dinc sakin ölüb
Версия на английском языке More than 500 civilians died in Ukraine's Kharkiv since Feb.24

Другие новости из категории

ЕС и Китай работают над улучшением железнодорожного сообщения между Турцией и Европой
ЕС и Китай работают над улучшением железнодорожного сообщения между Турцией и Европой
16 марта 2022 г. 15:25
Лавров: Россия ценит подход Турции к ситуации в Украине
Лавров: Россия ценит подход Турции к ситуации в Украине
16 марта 2022 г. 15:07
Началась встреча глав МИД Турции и России
Началась встреча глав МИД Турции и России
16 марта 2022 г. 14:53
В Ровенской области Украины в результате атаки телебашни погиб 21 человек
В Ровенской области Украины в результате атаки телебашни погиб 21 человек
16 марта 2022 г. 14:19
Глава МИД России назвал ситуацию в мире эпохальной
Глава МИД России назвал ситуацию в мире эпохальной
16 марта 2022 г. 12:50
Министры обороны НАТО могут обсудить инициативу Польши о миссии на Украине
Министры обороны НАТО могут обсудить инициативу Польши о миссии на Украине
16 марта 2022 г. 12:47
Лавров: Есть надежда на компромисс в переговорах с Украиной
Лавров: Есть надежда на компромисс в переговорах с Украиной
16 марта 2022 г. 12:44
Генштаб ВСУ обнародовал потери российских войск
Генштаб ВСУ обнародовал потери российских войск
16 марта 2022 г. 12:33
В России за сутки COVID-19 заразились 36,5 тыс. человек
В России за сутки COVID-19 заразились 36,5 тыс. человек
16 марта 2022 г. 12:23
Энергоатом: Российские войска используют АЭС как военные базы
"Энергоатом": Российские войска используют АЭС как военные базы
16 марта 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi