ГСЧС Украины: С начала боевых действий в Харькове погибли более 500 мирных жителей

В Харькове c начала военных действий в Украине погибли более 500 мирных жителей.

В Харькове c начала военных действий в Украине погибли более 500 мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила Госслужба ЧС (ГСЧС).

"Всего в Харькове погибли более 500 мирных жителей, 88 из них спасателям пришлось доставать из-под завалов. Поисковые работы не прекращаются. Благодаря работе спасателей на месте разрушенных зданий за все время боевых действий удалось спасти 189 человеческих жизней", - говорится в сообщении.

Также горсовет Харькова сообщает, что уже разрушено около 600 зданий.