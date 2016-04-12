​Грызлов займется расширением международного диалога для урегулирования в Украине

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов будет расширять международный диалог для урегулирования конфликта в Украине. Такую задачу ему поставил президент России Владимир Путин. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил источник в Совете Безопасности России.

"Это потребует от Грызлова участия в работе различного рода международных площадок в европейских столицах - Париже, Берлине и других", - отметил источник.

Ранее Владимир Путин подписал указ об исключении из состава Совета Безопасности РФ Бориса Грызлова.

Грызлов с 2002 года является бессменным председателем высшего совета партии "Единая Россия", а также входит в наблюдательный совет корпорации "Росатом" и представляет Россию в трехсторонней группе оп урегулированию ситуации в Украине.

С 2001 по 2003 год Грызлов возглавлял министерство внутренних дел, а следующие восемь лет был спикером Госдумы. После очередных выборов в 2011 году он ушел с поста спикера, заявив, что считает неправильным работать на этой должности более двух сроков подряд.