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    ​Грызлов займется расширением международного диалога для урегулирования в Украине

    Ранее Путин исключил Грызлова из Совета безопасности России

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/  Полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов будет расширять международный диалог для урегулирования конфликта в Украине. Такую задачу ему поставил президент России Владимир Путин. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС,   об этом заявил источник в Совете Безопасности России. 

    "Это потребует от Грызлова участия в работе различного рода международных площадок в европейских столицах - Париже, Берлине и других", - отметил источник.

    Ранее Владимир Путин подписал указ об исключении из состава Совета Безопасности РФ Бориса Грызлова.

    Грызлов с 2002 года является бессменным председателем высшего совета партии "Единая Россия", а также входит в наблюдательный совет корпорации "Росатом" и представляет Россию в трехсторонней группе оп урегулированию ситуации в Украине.

    С 2001 по 2003 год Грызлов возглавлял министерство внутренних дел, а следующие восемь лет был спикером Госдумы. После очередных выборов в 2011 году он ушел с поста спикера, заявив, что считает неправильным работать на этой должности более двух сроков подряд.

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