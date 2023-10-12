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Грузовой поезд сошел с рельсов в Армавирской области Армении

Грузовой поезд сошел с рельсов в Армавирской области Армении Грузовой поезд сошел с рельсов на участке Каракерт-Даларик в Армавирской области Армении.
В регионе
12 октября 2023 г. 10:35
Грузовой поезд сошел с рельсов в Армавирской области Армении

Грузовой поезд сошел с рельсов на участке Каракерт-Даларик в Армавирской области Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба "Южно-кавказской железной дороги" (ЮКЖД).

Состав из 36 вагонов частично был гружен сырьем для производства цемента. Также там были пустые вагоны. Жертв нет. Кроме состава было повреждено и железнодорожное полотно. В настоящее время компания проводит аварийно-восстановительные работы. Планируется, что последствия схода будут устранены в течение двух дней.

Движение по участку на этот период остановлено, в связи с чем отменены пригородные пассажирские поезда Ереван-Гюмри-Ереван, а также международный рейс Ереван-Тбилиси-Ереван.

Проводится расследование причин инцидента. ЮКЖД приносит извинения пассажирам и партнерам компании за причиненные неудобства.

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