Грузовик минобороны Армении попал в ДТП: погиб один, ранены шесть человек

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Грузовик "Урал" одной из воинских частей министерства обороны Армении съехал с проезжей части и скатился в ущелье близ села Армаш Араратской области, погиб один военный.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета Армении.

"В грузовике находились 11 военнослужащих, один из которых - рядовой-срочник Вардан Матевосян скончался на месте, шестеро получили травмы различной тяжести и были доставлены в Араратский медцентр", - сообщили в пресс-службе СК, добавив, что в госпитализации остальных военных необходимости не было.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека". Проведен осмотр места происшествия, ведется следствие для выяснения всех обстоятельств.