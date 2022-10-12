Грузию избрали членом Совета ООН по правам человека на три года

Грузия в ходе 77-й сессии Генассамблеи ООН избрана членом Совета по правам человека на 2023-2025 годы.

Грузия в ходе 77-й сессии Генассамблеи ООН избрана членом Совета по правам человека на 2023-2025 годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД республики Илья Дарчиашвили.

"Я поздравляю Грузию с избранием в члены Совета ООН по правам человека на 2023-2025 годы. Указанное является важным успехом нашей страны и дает нам возможность утвердить преданность Грузии к фундаментальным ценностям по правам человека и активно принимать участие в обеспечении их защиты глобально", - написал Дарчиашвили в Facebook.

Он отметил, что при тесном сотрудничестве с другими странами будет работать над улучшением качества защиты прав человека по всему миру.

Грузия уже во второй раз становится членом Совета ООН по правам человека. Впервые республика была избрана в этот орган на три года в 2016 году.