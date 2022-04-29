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Грузия завершила первую часть запросного листа по членству в ЕС

Грузия завершила первую часть запросного листа по членству в ЕС Грузия завершила первую часть запросного листа по членству в Европейском союзе.
В регионе
29 апреля 2022 г. 13:39
Грузия завершила первую часть запросного листа по членству в ЕС

Грузия завершила первую часть запросного листа по членству в Европейском союзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр иностранных дел страны Илья Дарчиашвили сообщил на брифинге.

По его словам, часть, куда входят политические и экономические вопросы, будет представлена в Еврокомиссию 2 мая.

Что касается второй части анкеты, глава МИД отметил, что эта часть состоит из секторальных и технических вопросов. По его словам, работы по заполнению последней части продолжаются: "Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки заполнить последнюю часть и поделиться с европейскими партнерами".

И.Дарчиашвили подчеркнул, что последним сроком представления запросного листа в ЕС указано 13 мая.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 марта этого года подписал обращение по членству в ЕС. Соседняя страна 11 апреля получила запросный лист по вступлению в союз.

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