Грузия завершила первую часть запросного листа по членству в ЕС

Грузия завершила первую часть запросного листа по членству в Европейском союзе.

Грузия завершила первую часть запросного листа по членству в Европейском союзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр иностранных дел страны Илья Дарчиашвили сообщил на брифинге.

По его словам, часть, куда входят политические и экономические вопросы, будет представлена в Еврокомиссию 2 мая.

Что касается второй части анкеты, глава МИД отметил, что эта часть состоит из секторальных и технических вопросов. По его словам, работы по заполнению последней части продолжаются: "Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки заполнить последнюю часть и поделиться с европейскими партнерами".

И.Дарчиашвили подчеркнул, что последним сроком представления запросного листа в ЕС указано 13 мая.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 марта этого года подписал обращение по членству в ЕС. Соседняя страна 11 апреля получила запросный лист по вступлению в союз.