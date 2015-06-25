Грузия запросила у Азербайджана помощь в поисках пропавших без вести

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Грузинские спасатели приступили к поискам в Куре трех человек, пропавших без вести в результате наводнения, сообщает Report со ссылкой на "Грузия Online".

Сообщается, что работы будут проведены по всему периметру. Также с просьбой об оказании помощи в поисках грузинская сторона обратилась и к Азербайджану.

Разрушительное наводнение произошло в Тбилиси в ночь на 14 июня. Затопленными оказались объекты, находящиеся в ущелье реки Вере — зоопарк, парк "Мзиури", частный приют для собак, жилые дома, а также центральные улицы города, повреждена инфраструктура. По последним официальным данным, погибли 19 человек, без вести пропавшими считаются трое, еще 457 остались без крыши над головой, в том числе 119 детей.