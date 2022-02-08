Грузия запретила транзит молочного продукта из Армении

Грузия запретила транзит через свою территорию в Россию молочного продукта "Мацони" армянского производства

Грузия запретила транзит через свою территорию в Россию молочного продукта "мацони" армянского производства.

Как сообщает грузинское бюро Report, это связано с тем, что Грузия зарегистрировала название "мацони" в качестве своего географического указания.

Теперь, армянские производители вынуждены экспортировать мацони в Россию через Грузию под названием "армянский горный йогурт".

Мацони - это грузинский кисломолочный напиток из ферментированного молока. Грузия зарегистрировала это слово в качестве своего географического указания в 2012 году, а ЕС признал мацони грузинским словом - в 2014 году.