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Грузия замораживает до 2028 года обсуждение с ЕС открытия переговоров о вступлении

Грузия замораживает до 2028 года обсуждение с ЕС открытия переговоров о вступлении Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС.
В регионе
28 ноября 2024 г. 18:58
Грузия замораживает до 2028 года обсуждение с ЕС открытия переговоров о вступлении

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил на брифинге премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров до 2028 года. Мы также до 2028 года отказывается от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза", - сказал Кобахидзе.

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Версия на английском языке Georgia freezes EU accession talks until 2028

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