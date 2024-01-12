О нас

Грузия закупит у Польши зенитно-ракетные комплексы

Грузия закупит у Польши зенитно-ракетные комплексы Министерство обороны Грузии оформило с польской компанией MESKO S. A. соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов.
В регионе
12 января 2024 г. 15:11
Грузия закупит у Польши зенитно-ракетные комплексы

Министерство обороны Грузии оформило с польской компанией MESKO S. A. соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

"Заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава встретился с представителями польской компании MESKO S. A. Позже было подписано соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов польского производства. Указанный документ был подготовлен в рамках программы по развитию Сил обороны Грузии", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили важность внедрения вооружения стандартов НАТО для Грузии, что будет способствовать укреплению обороноспособности страны.

Ведомство не конкретизирует, какие именно ЗРК закупит Грузия у польской стороны, однако, согласно информации, размещенной на сайте MESKO S. A., компания производит переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun ("Перун"), Grom, противотанковые ракетные комплексы типа Spike-LR, а также переносные комплексы Jack-S, предназначенные для поражения как бронированной военной техники на земле, так и аппаратов, летающих на низкой высоте.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi