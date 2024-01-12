Грузия закупит у Польши зенитно-ракетные комплексы

Министерство обороны Грузии оформило с польской компанией MESKO S. A. соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов.

Министерство обороны Грузии оформило с польской компанией MESKO S. A. соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

"Заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава встретился с представителями польской компании MESKO S. A. Позже было подписано соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов польского производства. Указанный документ был подготовлен в рамках программы по развитию Сил обороны Грузии", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили важность внедрения вооружения стандартов НАТО для Грузии, что будет способствовать укреплению обороноспособности страны.

Ведомство не конкретизирует, какие именно ЗРК закупит Грузия у польской стороны, однако, согласно информации, размещенной на сайте MESKO S. A., компания производит переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun ("Перун"), Grom, противотанковые ракетные комплексы типа Spike-LR, а также переносные комплексы Jack-S, предназначенные для поражения как бронированной военной техники на земле, так и аппаратов, летающих на низкой высоте.