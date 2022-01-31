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Грузия закупит дополнительные противотанковые комплексы Javelin у США

Грузия закупит дополнительные противотанковые комплексы Javelin у США Грузия закупит у США дополнительную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin для повышения обороноспособности.
В регионе
31 января 2022 г. 13:17
Грузия закупит дополнительные противотанковые комплексы Javelin у США

Грузия закупит у США дополнительную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin для повышения обороноспособности.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, Госдепартамент США принял в 2021 году решение о продаже Грузии дополнительных Javelin на сумму 30 миллионов долларов США. Приобретение установок на сумму 26 246 866 долларов будет финансироваться за счет средств США и государственного бюджета Грузии.

Грузия получила первую партию систем Javelin в 2018 году.

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Версия на английском языке Georgia to purchase next batch of Javelin anti-tank missiles from US
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan ABŞ-dan əlavə “Javelin”lər alacaq

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