Грузия закупит дополнительные противотанковые комплексы Javelin у США

Грузия закупит у США дополнительную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin для повышения обороноспособности.

Грузия закупит у США дополнительную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin для повышения обороноспособности.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, Госдепартамент США принял в 2021 году решение о продаже Грузии дополнительных Javelin на сумму 30 миллионов долларов США. Приобретение установок на сумму 26 246 866 долларов будет финансироваться за счет средств США и государственного бюджета Грузии.

Грузия получила первую партию систем Javelin в 2018 году.