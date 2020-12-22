Грузия закупит беспилотники

"В 2021 году Грузия закупит оперативные, тактические разведывательные и боевые беспилотники".

"В 2021 году Грузия закупит оперативные, тактические разведывательные и боевые беспилотники".

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Ираклий Гарибашвили во время слушаний в парламенте, сообщает грузинское бюро Report.

Он сказал, что маневренные и артиллерийские подразделения будут оснащены современными летательными аппаратами, будут подготовлены радиоэлектронные и разведывательно-наблюдательные аппараты и средства.

И.Гарибашвили отметил, что в следующем году планируется закупить и современные переносные зенитно-ракетные комплексы.