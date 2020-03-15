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Грузия закрывает границу с Россией из-за коронавируса

​Грузия закрывает границу с Россией из-за коронавируса

Грузинские власти из-за нового коронавируса приняли решение временно закрыть границу с Россией с 16 марта для путешественников по итогам состоявшегося в воскресенье телефонного разговора спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным.

Как передает грузинское бюро Report, с учетом опасности распространения коронавируса во время разговора был рассмотрен вопрос о временном приостановлении передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией. Было отмечено, что это решение не будет распространяться на тех граждан России и Грузии, которые выразят желание вернуться в свои страны.

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