Грузия высоко оценила посреднические усилия Турции в Украине

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Как передает местное бюро Report, об этом грузинский министр написал в своем Twitter-аккаунте.
Он сообщил, что во время важного разговора обсуждалась обстановка безопасности в регионе и продолжающаяся война в Украине.
По словам главы ведомства, они подчеркнули важность участия международного сообщества и посреднических усилий Турции для прекращения войны и достижения диалога, а также подчеркнули высокий уровень отношений между Грузией и Турцией.