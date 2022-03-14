Грузия высоко оценила посреднические усилия Турции в Украине

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как передает местное бюро Report, об этом грузинский министр написал в своем Twitter-аккаунте.

Он сообщил, что во время важного разговора обсуждалась обстановка безопасности в регионе и продолжающаяся война в Украине.

По словам главы ведомства, они подчеркнули важность участия международного сообщества и посреднических усилий Турции для прекращения войны и достижения диалога, а также подчеркнули высокий уровень отношений между Грузией и Турцией.