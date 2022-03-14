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Грузия высоко оценила посреднические усилия Турции в Украине

Грузия высоко оценила посреднические усилия Турции в Украине Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
В регионе
14 марта 2022 г. 22:19
Грузия высоко оценила посреднические усилия Турции в Украине

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как передает местное бюро Report, об этом грузинский министр написал в своем Twitter-аккаунте.

Он сообщил, что во время важного разговора обсуждалась обстановка безопасности в регионе и продолжающаяся война в Украине.

По словам главы ведомства, они подчеркнули важность участия международного сообщества и посреднических усилий Турции для прекращения войны и достижения диалога, а также подчеркнули высокий уровень отношений между Грузией и Турцией.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Türkiyənin Ukrayna ilə bağlı vasitəçilik səylərini yüksək qiymətləndirib

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