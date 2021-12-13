Грузия выразила протест в связи с использованием флага страны на встрече формата "3+3"

МИД Грузии считает неприемлемым использование флага страны на прошедших в Москве консультациях в формате "3+3" по Южному Кавказу.

МИД Грузии считает неприемлемым использование флага страны на прошедших в Москве консультациях в формате "3+3" по Южному Кавказу.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

"Грузинская сторона неоднократно заявляла о своей четкой позиции по региональному формату "3+3", что мы не будем обсуждать участие Грузии в этом формате. На встрече в Москве 10 декабря был представлен грузинский флаг, что, естественно, для нас неприемлемо. На это мы отреагировали по соответствующим дипломатическим каналам", - говорится в заявлении.

На встрече в Москве были представлены делегации Азербайджана, Турции, Ирана, Армении и России. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития многопланового регионального сотрудничества.