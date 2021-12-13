О нас
Report Georgia
Аудио новости

Грузия выразила протест в связи с использованием флага страны на встрече формата "3+3"

Грузия выразила протест в связи с использованием флага страны на встрече формата "3+3" МИД Грузии считает неприемлемым использование флага страны на прошедших в Москве консультациях в формате "3+3" по Южному Кавказу.
В регионе
13 декабря 2021 г. 23:27
Грузия выразила протест в связи с использованием флага страны на встрече формата 3+3

МИД Грузии считает неприемлемым использование флага страны на прошедших в Москве консультациях в формате "3+3" по Южному Кавказу.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

"Грузинская сторона неоднократно заявляла о своей четкой позиции по региональному формату "3+3", что мы не будем обсуждать участие Грузии в этом формате. На встрече в Москве 10 декабря был представлен грузинский флаг, что, естественно, для нас неприемлемо. На это мы отреагировали по соответствующим дипломатическим каналам", - говорится в заявлении.

На встрече в Москве были представлены делегации Азербайджана, Турции, Ирана, Армении и России. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития многопланового регионального сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan “3+3” formatının Moskva görüşünə etiraz

Экслюзивные новости

Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
11 декабря 2021 г. 12:28
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
10 декабря 2021 г. 14:34
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
10 декабря 2021 г. 11:34
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
9 декабря 2021 г. 17:39
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi